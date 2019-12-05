عام / بلدية بارق تطلق مبادرة يوم التطوع البلدي
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
محايل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
أطلقت بلدية محافظة بارق اليوم مبادرة يوم التطوع البلدي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ، بحضور محافظ بارق مفرح البناوي ومشاركة أكثر من 50 متطوعاً و متطوعة من أعضاء الكشافة وفريق بوارق الخير التطوعي .
وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري أن المبادرة تهدف لتعزيز أهمية التطوع عامة والتطوع البلدي خاصة ، مبينًا أن المبادرة تشمل نظافة الأحياء والحدائق العامة وإزالة التشوهات البصرية وأعمال الدهان للجداريات وزراعة وتشجير المناطق البرية ونظافة أماكن التنزه البرية وإزالة الملصقات الدعائية المخالفة .
من جهته أكد محافظ بارق أهمية المبادرات التطوعية في الحفاظ على البيئة ومساعدة الجهات المسؤولة عنها ، معرباً عن شكره لجميع المشاركين .
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22:04ت م
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