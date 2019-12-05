محايل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة بارق اليوم مبادرة يوم التطوع البلدي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ، بحضور محافظ بارق مفرح البناوي ومشاركة أكثر من 50 متطوعاً و متطوعة من أعضاء الكشافة وفريق بوارق الخير التطوعي .وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري أن المبادرة تهدف لتعزيز أهمية التطوع عامة والتطوع البلدي خاصة ، مبينًا أن المبادرة تشمل نظافة الأحياء والحدائق العامة وإزالة التشوهات البصرية وأعمال الدهان للجداريات وزراعة وتشجير المناطق البرية ونظافة أماكن التنزه البرية وإزالة الملصقات الدعائية المخالفة .من جهته أكد محافظ بارق أهمية المبادرات التطوعية في الحفاظ على البيئة ومساعدة الجهات المسؤولة عنها ، معرباً عن شكره لجميع المشاركين .// انتهى //22:04ت م0268