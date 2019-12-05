الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالاً هاتفياً برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، هنأه بتأهل المنتخب السعودي الأول إلى المباراة النهائية على كأس الخليج العربي 24 ، بعد فوزه اليوم على المنتخب القطري بهدف دون مقابل في نصف نهائي البطولة.وأشاد سموه بالمستوى الكبير الذي ظهر به نجوم الأخضر خلال اللقاء والروح المعنوية العالية التي قدمها جميع اللاعبين من الدقيقة الأولى وحتى صافرة حكم اللقاء، مشدداً على ضرورة التركيز قبل خوض اللقاء النهائي أمام المنتخب البحريني وتقديم الصورة التي تعكس الصورة الحقيقية للاعب السعودي.// انتهى //22:55ت م0275