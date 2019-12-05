الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات لجان اتحاد إذاعات الدول العربية، تمهيدًا لعقد اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية "آسبو" التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.كما عُقد اليوم الاجتماع 77 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، التي تتواصل أعمالها على مدى 3 أيام، قبل أن يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعه يومي الأحد والاثنين المقبلين، لتنطلق الجمعية العمومية للاتحاد الـ 39، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، يتخللها إقامة احتفالية الثلاثاء القادم، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد.وقال رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية لؤي علاوي في تصريح صحفي، إن اللجنة ناقشت عددًا من المحاور، أبرزها: مقررات وتوصيات اللجان الفنية والتقنية والإيرادات والموازنات المقدمة لرفعها للجمعية العامة.// انتهى //23:03ت م0276