الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام ، نظيره المصري وديًا ، ضمن معسكره الحالي بمدينة الدمام الذي يستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.وتأتي هذه الودية الدولية في إطار تحضيرات المنتخب السعودي في مرحلته الأولى لنهائيات كأس أمم آسيا في تركمانستان خلال فبراير المقبل.ميدانياً، أنهى الأخضر تحضيراته لودية مصر على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها اللقاء من خلال توظيف اللاعبين بالطريقة المناسبة ، لتختتم الحصة بمناورة على كامل الصالة.// انتهى //23:08ت م0278