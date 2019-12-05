الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج العربي " خليجي 24 " عقب فوزه على منتخب قطر " المستضيف " بهدف دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي المسابقة .سجل هدف الأخضر والمباراة الوحيد المهاجم عبدالله الحمدان عند الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد أن استغل خروج الحارس القطري من مرماه ليضع الكرة العرضية برأسه في الشباك.وسيلعب المنتخب السعودي نهائي الكأس أمام المنتخب البحريني الأحد القادم .// انتهى //23:09ت م0279