نواكشوط 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بنشمباس الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة، إلى جانب بحث القضايا المرتبطة بالسلم والأمن في شبه المنطقة وخاصة في الساحل.ونقل المبعوث الأممي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الموريتانية دعم وتشجيع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتاريس لرؤية الرئيس الموريتاني وعمله من أجل تحقيق الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية والعيش المشترك والتنمية المستدامة في موريتانيا، إلى جانب التزام الأمم المتحدة بالدعم المطلق لموريتانيا في جهودها للمحافظة على السلم.// انتهى //23:32ت م0281