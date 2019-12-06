أملج 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسرعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم حفل تكريم المتطوعين، الذي نظمته جمعية البر الخيرية بمركز عمق التابع للمحافظة ، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بعنوان "كن معنا"، بحضور رئيس المجلس البلدي بالمحافظة اللواء متقاعد عبدالعزيز بن محمود الجهني ورئيس مركز عمق عطاالله بن صبيان الجهني.وأكد محافظ أملج في كلمته خلال الحفل أن العمل التطوعي أحد أبواب السعادة التي ينشدها الإنسان وحث عليها ديننا الحنيف وأكدتها أخلاقنا العربية، فعندما يمد المتطوع يد المساعدة للمحتاج أو يقدم معروفاً ينعكس أثره الإيجابي على المتطوع نفسه ثم على المجتمع ككل، حاثاً الجميع أن يقتدوا بالمتطوعين وأن ينتقل هذا السلوك الإيجابي لجميع شرائح المجتمع، لافتاً النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين وتنظيم العمل التطوعي لتحقيق تلك الاهداف.من جهته أوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمركز عمق عيد عواد الجهني أن عدد المتطوعين المنظمين لفريق الجمعية بلغ 30 متطوعاً في مجالات مختلفة بعدد 1400 ساعة عمل تطوعي خلال عام 2019م.وفي الختام سلم محافظ أملج الدروع للمكرمين في مختلف الأنشطة والأعمال التطوعية.// انتهى //00:40ت م0284