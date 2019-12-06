جيزان 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للإغتصاب ، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين ، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة ، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.// للصحف فقط // // انتهى //00:50ت م0285