تونس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسبدأت بمدينة القيروان التونسية اليوم، أعمال الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي، بمشاركة عدد من الشعراء من تونس وليبيا والجزائر وسوريا وموريتانيا.وتراهن هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها حتى يوم 7 ديسمبر على المبدعين الشبّان في مجال الكتابة الشعرية تجسيدا لأحد أهداف بيت الشعر وهي دعم الشعراء الشبّان والاهتمام بتجاربهم متابعة ونقدا ونشرا.ويتضمن برنامج الدورة العديد من الفقرات التي تتوزع بين القراءات الشعرية والعروض الموسيقية والندوات بمشاركة شعراء ونقّاد وفنانين.// انتهى //02:00ت م0287