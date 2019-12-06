سكاكا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشنت جامعة الجوف اليوم الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية الجديدة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية لإنشاء أكاديمية التدريب، وذلك بالمدينة الجامعية بسكاكا.وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات والمشاريع التقنية بالجامعة الدكتور ماجد الفياض كلمة بيّن فيها جهود المملكة في مجال التحول الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة، مبينا أنها تستهدف أربعة جهات من ضمنها التعليم الرقمي.وأوضح الدكتور الفياض في كلمته أن الخطة الاستراتيجية للجامعة شملت مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والمجتمع، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا للخطة التي أقرتها الجامعة خلال العام الماضي، بأن تصبح رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي والإبداع محليا ودوليا، موكدا أن منهجية إعداد الخطة ومقومات نجاح تحقيقها التي تمثلت في الدعم السخي المقدم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .كما قدم عرضا عن استراتيجية التحول الرقمي ومفهومها وأهم مميزاتها ومكوناتها، مشيرا إلى أنها تهدف إلى بناء مجتمعات متكاملة وشفافه.بعد ذلك دشّن معالي مدير الجامعة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية التي تشمل نظام تيسير المطور وأنظمة وكالات الجامعة، وأكد خلالها أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي يأتي مواكبا لرؤية المملكة في جانب تنمية البنية التحتية الرقمية، مبينا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود قامت بها جهات متعددة داخل الجامعة، في مقدمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية.وبين معاليه، أن رؤية المملكة 2030 جعلت مبادرة التحول الوطني إحدى المبادرات الرئيسية التي تقوم عليها لأن العالم اتجه كليا نحو الاستخدامات الإلكترونية والتقنية في المجالات كافة، وأن العالم يتنافس في المزيد من الاقتراحات والابتكارات في التقنية التي تقود إلى التحولات الرقمية.وأبان معاليه أن الجامعة تعمل جاهدة على مواكبة التحولات الرقمية من خلال خطة وضعت قبل عامين لتحقيق ذلك الهدف، وأن الجامعة تضم الكثير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحاسب والمعلومات والهندسة مما يمكنهم من القيام بدور كبير في تطوير خطة التحول الرقمي.ودعا الدكتور البشري الله تعالى أن يديم التقدم والتنمية على البلاد لتحقيق رؤية المملكة وما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في النهوض بالمملكة لدرجات أكثر تقدما ومنافسة.بعد ذلك، شاهد الحضور عرضا تعريفيا عن جهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتحقيق خطة التحول الرقمي، وعرضا مرئيا يحكى جانب من قصة النجاح في الجامعة في جانب الخدمات الإلكترونية.ثم وقعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية، تهدف لإنشاء أكاديمية لتدريب الطلاب والمجتمع وتقديم العديد من المبادرات المتميزة في المجال الإلكتروني، وقد وقعها من جانب الجامعة معالي الدكتور إسماعيل البشري، ومن جانب شركة هواوي السيد دنس زهاينج، وتأتي المذكرة في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية وخطة التحول الرقمي.وفي ختام الحفل تبادل معالي مدير الجامعة و ممثل شركة هواوي الهدايا التذكارية.حضر الحفل وكلاء جامعة الجوف وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين.// انتهى //04:17ت م0293