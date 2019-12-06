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الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي ويستقبل السفير البحريني
أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول.. ويستقبل مدير ومنتسبي التعليم
أمير تبوك يستقبل وزير الصحة.. ويدشن حزمة مشروعات صحية
سعود بن نايف قيادة المملكة حريصة على مد جسور التعاون والصداقة
أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة
أمير المدينة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
المملكة تفوز للمرة الرابعة بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
توقيع اتفاقية مشتركة بين المملكة وكوريا بمجال المطارات الذكية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع التحالف الإسلامي
ولي عهد البحرين يستقبل سفير خادم الحرمين
الفريق ركن فهد بن تركي: نحارب ميليشيا إرهابية لا ميثاق لها ولا أمان
المملكة تقدر أدوار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
مسؤولو استخبارات أميركيون: طهران تبني ترسانة صواريخ في العراق
"البنتاغون": مصادرة أجزاء صواريخ إيرانية في بحر العرب
قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل
الخرطوم وواشنطن تتبادلان السفراء بعد قطيعة 23 عامًا
العراق: "تظاهرة إيرانية" تخترق ساحة التحرير
خامنئي يواجه شعبه بـ"المروحية والدبابة"!
إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور بهاواي يوقع قتيلين
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