الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلادهأمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي ويستقبل السفير البحرينيأمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول.. ويستقبل مدير ومنتسبي التعليمأمير تبوك يستقبل وزير الصحة.. ويدشن حزمة مشروعات صحيةسعود بن نايف قيادة المملكة حريصة على مد جسور التعاون والصداقةأمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملةأمير المدينة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدنيالمملكة تفوز للمرة الرابعة بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالميتوقيع اتفاقية مشتركة بين المملكة وكوريا بمجال المطارات الذكيةمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع التحالف الإسلاميولي عهد البحرين يستقبل سفير خادم الحرمينالفريق ركن فهد بن تركي: نحارب ميليشيا إرهابية لا ميثاق لها ولا أمانالمملكة تقدر أدوار المفوضية السامية لشؤون اللاجئينمفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستانمسؤولو استخبارات أميركيون: طهران تبني ترسانة صواريخ في العراق"البنتاغون": مصادرة أجزاء صواريخ إيرانية في بحر العربقرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأملالخرطوم وواشنطن تتبادلان السفراء بعد قطيعة 23 عامًاالعراق: "تظاهرة إيرانية" تخترق ساحة التحريرخامنئي يواجه شعبه بـ"المروحية والدبابة"!إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور بهاواي يوقع قتيلين// يتبع //06:02ت م0005