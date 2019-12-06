نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان‬ الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفيرة عادلة رضا، وبحضور معالي وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن‬ الدولي للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.كما تم استعراض القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الإسلامية.// انتهى //06:32ت م0013