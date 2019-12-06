نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أي خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.// انتهى //07:06ت م0014