سياسي / السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في اجتماع المجموعة العربية الذي ترأسه المندوب الدائم لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية السفير سفيان ميموني، وبحضور معالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن الفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.
وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية، وغيرها من التحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية.
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07:30ت م
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