نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في اجتماع المجموعة العربية الذي ترأسه المندوب الدائم لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية‬ السفير سفيان ميموني، وبحضور معالي وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي‬ محمود علي يوسف للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن عن الفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية، وغيرها من التحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية.// انتهى //07:30ت م0016