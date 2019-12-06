طرابلس 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا وسفير ألمانيا أوليفر اوفتشا،موضحةً أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدًا تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا محليًا ودوليًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق.وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي الذي تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وترتيبات مسار برلين الرامية لبناء موقف دولي موحد يوفر البيئة اللازمة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.// انتهى //08:51ت م0018