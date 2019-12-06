طرابلس 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسأعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان اليوم أن الحكومة الأمريكية قدمت 1.5 ملايين دولار لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر ضعفًا في ليبيا.جاء إعلان تقديم التمويل الحكومي الأمريكي خلال لقاء سفير الولايات المتحدة نورلاند والممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا عبدالرحمن غندور ومدير الشؤون الدولية بوزارة الصحة الليبية الدكتور عطية.وأوضحت يونيسف من جهتها أن الدعم الحكومي الأمريكي الذي سيقدم عبر وزارة الخارجية سيستفيد منه الأطفال الأكثر ضعفًا في طرابلس وتاورغاء ومصراتة وبنغازي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة التي تمتد لمدة 18 شهرًا وتهدف إلى تحسين خدمات حماية الطفل والرعاية الصحية لليبيين وغير الليبيين في المدن المستهدفة.// انتهى //08:56ت م0019