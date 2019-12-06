عدن 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسأعلنت السُلطات في محافظة شبوة اليمنية مقتل مسؤول شرطة مديرية الروضة النقيب مجاهد سالم باعوضة من قبل مسلحين مجهولين.وقالت اللجنة الأمنية بالمحافظة في بيان: إن النقيب باعوضة تعرض مع اثنين من مرافقيه أمس لـ "عمل إجرامي غادر وجبان في طريق الروضة".وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها في جمع الاستدلالات والتحريات للكشف عن الجناة ".وأكد أن الأجهزة الأمنية ستظل تلاحق مرتكبي هذه الجريمة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.وجددت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة "التأكيد على وقوفها في وجه مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة واستعدادها لاجتثاث ما تبقى من جذورها أينما وجدت".// انتهى //09:35ت م0020