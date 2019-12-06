القاهرة 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى أخر مستجدات الأوضاع بالمنطقة.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل ثلاثة عناصر إرهابية جراء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء.وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الاحتجاجات إلى 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف مصاب.وسلطت الضوء على تواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.ونشرت صحف القاهرة إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده اتمت انسحابها العسكري من شمال شرقي سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في بقية أنحاء سوريا حوالي 600 جندي.// انتهى //09:57ت م0021