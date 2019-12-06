عدن 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسلقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من عناصره في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.وأسفر الهجوم - بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية - عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.// انتهى //10:01ت م0022