طوكيو 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم بعد يوم من موافقة الحكومة على حزمة تحفيز قيمتها 26 تريليون ين لدعم النمو، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من اليوم.وارتفع المؤشر نيكي 0.23 في المئة ليغلق عند 23354.40 نقطة إذ تلقى الدعم من مكاسب في القطاعين الصناعي والمالي. وزاد المؤشر القياسي 0.26 في المئة هذا الأسبوع محققًا مكاسب للأسبوع الثاني.وارتفع 126 سهمًا على المؤشر نيكي مقابل 89 سهما متراجعًا اليوم.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.11 في المئة إلى 1713.36 نقطة.// انتهى //10:24ت م0026