بيروت 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بالأجواء الضبابية التي تسود الساحة السياسية بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري الاثنين المقبل لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة في ظل بروز اعتراضات واضحة من قبل أوساط سياسية حول الاسم المطروح لتولي هذه المهمة.وأشارت إلى إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تصريح له أمس أن بلاده اتمت انسحابها العسكري من شمال شرقي سوريا ليصبح عدد جنودها في بقية أنحاء سوريا حوالي 600 جندي.وأخبرت عن مقتل 20 شخصًا في المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن العراقية والمحتجين في الناصرية في حين تعرض 20 محتجًا للطعن على أيدي مجهولين في ساحة التحرير وسط بغداد.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل ثلاثة عناصر من الإرهابيين برصاص قوات الأمن في منطقة جلبانة شمالي سيناء.وأوردت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية"ستارت ـ 2" من دون أي شروط مسبقة.وتطرقت إلى إعلان الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك في تصريح له أن السُلطات الإيرانية قد تكون قتلت أكثر من ألف شخص في حملة شنتها لإخماد الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن الإيرانية في 15 نوفمبر المنصرم.// انتهى //10:36ت م0027