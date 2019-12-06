إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد تركيز اهتمام حكومته على لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.وتابعت زيارة معالي مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لباكستان ولقاء معاليه بكبار المسئولين الباكستانيين، وأهمية الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.واهتمت بتأكيد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه بأن قواته في حالة تأهب تام لردع أي عدوان مفاجئ، وقدرتها على التعامل مع أي تهديد لسلامة باكستان.وأشارت إلى ترحيب باكستان بالإعلان المتعلق باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أفغانستان.وتطرقت إلى تأكيد الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ـ الناتو ـ ينس ستو لتنرج على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستانأمنياً تناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من جنوده خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأشارت إلى القلق الدولي إزاء ظاهرة الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الأخيرة وتحولها إلى أبرز المخاطر التي تهدد كوكب الأرضي.إقليمياً تابعت تطورات الوضع في سوريا حيث سقط عشرات القتلى والجرحى بغارات جوية على المدارس والأسواق.// انتهى //11:00ت م0029