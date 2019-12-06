الخرطوم 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الجيش السوداني، أمس عن القبض على 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الأراضي السودانية.ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية – أوتشا- في السودان قوله، إن 9.3 مليون شخص فى السودان، أي واحد من كل أربعة سودانيين، سيحتاجون إلى المساعدات فى عام 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.وأشارت إلى تنفيذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن – مسام- أمس الأول، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، عملية تفجير وإتلاف لألغام ومتفجرات، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، قبل اندحارها منهما العام الماضي.وأولت اهتماما باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 14 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلة، كما صادرت أموالاً ومحتويات ورشة، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل، وحظيرة أغنام، في منطقة مغاير العبيد، شرق يطا جنوب الخليل.وسلطت الضوء على مواصلة الاحتجاجات الشعبية امس ، في لبنان لليوم الـ50 على التوالي في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.ولفتت الانتباه إلى المظاهرات العارمة التى عمت أنحاء فرنسا امس ، احتجاجاً على خطة لإصلاح نظام التقاعد التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون.// انتهى //11:18ت م0031