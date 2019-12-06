حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أمس، دورة وورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك بقاعة التدريب بحي الجامعيين بحائل.وتناولت الدورة التي حضرها 25 متدرباً موضوع "الريادة والابتكار في الأعمال التطوعية"، فيما تناولت ورشة العمل موضوع "نحو مليون متطوع"، بحضور 20 متدربة.// انتهى //11:20ت م0032