اجتماعي / الهلال الأحمر بحائل يحتفي بـ "اليوم العالمي للتطوع"
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أمس، دورة وورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك بقاعة التدريب بحي الجامعيين بحائل.
وتناولت الدورة التي حضرها 25 متدرباً موضوع "الريادة والابتكار في الأعمال التطوعية"، فيما تناولت ورشة العمل موضوع "نحو مليون متطوع"، بحضور 20 متدربة.
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11:20ت م
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