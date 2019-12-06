رام الله 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية في فلسطين، لأن إسرائيل تدمر الجهد التنموي الذي تقوم به فرنسا وبقية المجتمع الدولي بالأراضي الفلسطينية.وأشارت إلى تأكيدات الخارجية الإيطالية عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ودعمها لحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيًا على الأقل، وهدم أربع غرف سكنية ومنشأة صناعية بالضفة. فيما وضع مستوطنون "كرفانا" في أراضي بلدة برقة شمال نابلس.وأوردت التقرير الحقوقي لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية أن سلطات الاحتلال هدمت بالقدس المحتلة 165 منزلًا منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.ورصدت إحباط وزارة الداخلية المصرية سلسلة عمليات عدائية ومقتل ثلاثة إرهابيين، بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة شمال سيناء.وتطرقت صحف فلسطين إلى مقتل 58 شخصًا على الأقل في حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.// انتهى //11:42ت م0034