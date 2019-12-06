تونس 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المشاروات السياسية التي تشهدها تونس لتشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع القادم، وسط تسريبات تفيد بتحييد وزارات السيادة في الدولة أي تعيين وزراء من خارج الأحزاب السياسية.وكتبت مغاربيًا عن فشل جميع المبادرات المحلية والدولية في ليبيا بما فيها مبادرة الأمم المتحدة في حل الأزمة التي طال أمدها بسبب غياب مشروع وطني واضح المعالم ويضمن حقوق كل الأطراف.وأخبرت صحف الجمعة عن تجدد الاشتباكات في مدينة كربلاء بعد أن استخدمت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية.وتناولت إعلان القوات المسلحة السودانية أنها ألقت القبض على عناصر تابعة لتنظيم "بوكوحرام" الإرهابي داخل الحدود السودانية.وتوقفت صحف تونس عند الإضرابات العمالية التي شهدتها فرنسا احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.// انتهى //11:46ت م0037