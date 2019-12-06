ينبع 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسدشنت إدارة التعليم ممثلة بالشؤون التعليمية للبنات أمس، مبادرة "بنانة خير"، للأنشطة الترفيهية والتعليمية، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في مقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع.وتهدف المبادرة إلى تفعيل الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تخدم نزلاء التأهيل الشامل بينبع، حيث تضمنت افتتاح صالة للأنشطة الترفيهية وأركان للألعاب التعليمية، ومكتبة، وعرض لأهم الأعمال التطوعية للطالبات.// انتهى //12:25ت م0040