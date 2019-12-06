نواكشوط 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واسانتشلت قوات خفر السواحل الموريتانية خمس جثث جديدة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم فجر أمس في شواطئ الموريتانية.وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت مصرع أكثر من 58 شخصًا ، بينهم نساء وأطفال بعد غرق سفينة تحمل نحو 150 مهاجرًا عند اقترابها من ساحل موريتانيا.كما أكدت وزارة الداخلية الموريتانية نقْل نحو 10 مصابين إلى المستشفى في حين تم إيواء 85 آخرين، داعية إلى ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الأفريقي.// انتهى //