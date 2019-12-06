طرابلس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم في روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش الاستعداد لعقد مؤتمر حوارات أمن المتوسط، المقرر عقده بروما خلال المدة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في ليبيا، والإعداد لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية، والاستعداد لمؤتمر حوار أمن المتوسط وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.// انتهى //12:55ت م0044