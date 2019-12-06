سياسي / وزير الخارجية الليبي يلتقي نظيره الإيطالي
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
طرابلس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم في روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش الاستعداد لعقد مؤتمر حوارات أمن المتوسط، المقرر عقده بروما خلال المدة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في ليبيا، والإعداد لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية، والاستعداد لمؤتمر حوار أمن المتوسط وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
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12:55ت م
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