الرباط 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها للزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس للمغرب، ومباحثاته مع عدد من المسؤولين المغاربة، مبرزة أهمية هذه الزيارة في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية المغربية الأمريكية، وللشراكة الإستراتيجية.وتناقلت إشادة إسبانيا بـ " التعاون الممتاز " بين أجهزتها الأمنية ونظيراتها المغربية، وذلك في أعقاب تفكيك خلية إرهابية موالية لـ ( داعش ) بكل من المغرب وإسبانيا مما مكن من تفادي تهديد خطير كان يتربص بالبلدين.وتصدرت على الصعيد الأوروبي، الأوضاع المتوترة في فرنسا، مع إطلاق النقابات العمالية إضرابا عاما مفتوحا شل الحركة في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك احتجاجا على تعديلات في نظام التقاعد، مما ينذر بتصاعد المواجهة بين النقابات والرئاسة.وتابعت تطورات الشان اللبناني، ونقلت إعلان الرئاسة اللبنانية عن بدء مشاورات سياسية يوم الاثنين المقبل من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد شهر على استقالة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.وواصلت الصحف المغربية اهتمامها أيضا باستمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.// انتهى //12:55ت م0045