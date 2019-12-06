حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل ماجد بن إبراهيم الشويمان أمس مدير سجون المنطقة العقيد حسن بن علي الشهري .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشؤون السجناء، وإجراء محاكماتهم، وسرعة البت في قضاياهم، والتعاون بما يخدم إنهاء إجراءات المحكومين والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.// انتهى //12:58ت م0046