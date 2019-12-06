عام / رئيس المحكمة الجزائية بحائل يلتقي مدير سجون المنطقة
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
التقى رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل ماجد بن إبراهيم الشويمان أمس مدير سجون المنطقة العقيد حسن بن علي الشهري .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشؤون السجناء، وإجراء محاكماتهم، وسرعة البت في قضاياهم، والتعاون بما يخدم إنهاء إجراءات المحكومين والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.
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