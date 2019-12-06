الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي صادف يوم أمس الخميس الـ 5 من ديسمبر، تحت شعار " تطوع لمستقبل شامل"، حيث أقامت الجمعية العديد من الفعاليات عبر قطاعاتها المختلفة في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار موضوع الاحتفاء "العمل التطوعي الذي يمكن الناس من المشاركة في مجتمعاتهم، والتطوع لتعزيز الإدماج والتنوع وعدم التمييز، والعمل التطوعي كآلية للحد من عدم المساواة في المجتمع".واشتملت الفعاليات التي ركزت في كثير من مدن المملكة على تنفيذها في المولات رغبة في ايصال رسالة الاحتفاء إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، على عروض لأهم المبادرات التطوعية التي تقوم بها الجمعية، من أهمها خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة، ونظافة البيئة وانمائها وحمايتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما اشتملت على أبرز الجهود في المشاركة في الأيام العالمية، وعلى شارات الهواية.كما تضمنت تدريب الجمهور على بعض المهارات الكشفية كالتعامل مع الحبال وقياس الارتفاعات والمسافات وتحديد الاتجاهات، إضافة إلى مسرح للأطفال قًدمت فيه العديد من الفقرات التربوية الهادفة إلى تحقيق شعار اليوم العالمي هذا العام.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الفعاليات التي تم تنفيذها وضعت بدقة وتخطيط مُسبق من أجل غرس حب العمل التطوعي في نفوس أفراد المجتمع ليكونوا مبادرين في حياتهم الاجتماعية, مبيناً أن الاحتفال بهذا اليوم جاء للتأكيد على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة، ولدعم دور المتطوعين في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.من جهته أفاد نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية اعتادت الاحتفاء بتلك المناسبة كل عام انطلاقاً من كون الكشفية تقوم على العمل التطوعي ورغبة في تفعيل مشاريع ومبادرات مجتمعية في المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام"، ولتشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية، وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030.// انتهى //13:01ت م0048