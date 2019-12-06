الأحساء 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتمت أمس، منافسات مسابقة (لك يا سلمان) الثقافية التي نظمتها إدارة التعليم بمحافظة الاحساء لطلاب المرحلة الابتدائية بمشاركة ١٦٤ مدرسة بالمحافظة، بحضور المدير العام للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى، ومدير إدارة النشاط الطلابي صلاح بن عبد الله المغربي، وعدد من القيادات التعليمية بالأحساء، وذلك بمقر مدرسة مكة المكرمة الابتدائية .وتزامنت المسابقة مع احتفالات الإدارة العامة للتعليم بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، وتكونت المسابقة من ثلاثة مستويات تتضمن معلومات ثقافية وتاريخية وحضارية للمملكة وللملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بهدف إيجاد بيئة تنافسية وزرع الثقة في نفوس الطلبة، وإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية للمملكة، وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب.وقد تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة ٩ مدارس، حيث حازت المراكز الثلاثة الأولى على درع، ومكافئة مالية، وشهادة شكر .وفي الختام كرم المدير العام للتعليم بالأحساء منسق المسابقة مشرف النشاط الطلابي ماهر العيسى ومعد المسابقة المشرف التربوي بمكتب تعليم الشمال عبد الله البطنين وقائد مدرسة مكة المكرمة الابتدائية حمد بن إبراهيم الغوينم ثم التقطت الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين .وفي إطار احتفاء الوطن بذكرى البيعة الخامسة، لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، احتفت إدارة العلاقات العامة، امس، بهذه المناسبة، بحضور المدير العام للتعليم بالأحساء، والمساعد للشؤون المدرسية يوسف بن عبد اللطيف الملحم وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وذلك في بهو الإدارة العامة للتعليم.وتجول العيسى بين جنبات المعرض المصاحب، حيث اطلع على المرسم المباشر لمجموعة من الطلاب وهم يُصيغون بأناملهم الذهبية ما شاهدوه من نهضة وتنمية وازدهار في التعليم والصحة والحرمين الشريفين، والعمران والبنى التحية في شرق المملكة وغربها وفي وسطها وجنوبها وشمالها، ثم شاهدوا ركن المعرض الفني ليوم البيعة، الذي أنتجه طلاب مدرستي الإمام البيهقي المتوسطة، والإمام خلاّد الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم بالعيون، حيث احتوى الركن على رسومات جميلة ومعبرة عن مدى حب واعتزاز وفخر الطلاب بقائد المسيرة والملك العظيم سلمان بن عبد العزيز.وفي الختام شاهد الجميع العرض المرئي لإنجازات القائد البطل في الداخل والخارج، وتخلل الحفل قصيدة بالفصحى عنوانها (لك ياسلمان)، وأخرى في الشعر النبطي بعنوان (البيعة الخامسة).// انتهى //13:23ت م0050