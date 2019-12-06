الطائف 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة لسجن الطائف أمس، معرضاً فنياً وتوعوياً في حفل الملتقى الثالث لليوم العالمي للتطوع بجامعة الطائف.وتضمن المعرض العديد من اللوحات الفنية من انتاج النزلاء، حيث بلغت نحو 13 لوحات فنية، إضافة إلى شرح موجز عن دور مركز إشراقة لعلاج مشاكل الإدمان وتحصين النزلاء من الانتكاسة، وإعادة تأهيلهم والأخذ بأيديهم ليعودوا عناصر متعافية وفعالة في المجتمع من جديد.يذكر أن المعرض قد شهد إقبالاً من الكادر التعليمي والطلاب وضيوف الجامعة، أبدو فيها إعجابهم بما شاهدوه من أعمال وجهود تبذل وتنتج داخل السجن.// انتهى //13:25ت م0052