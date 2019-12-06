ينبع 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة العيص أمس فعالية مبادرة التطوع البلدي، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحت شعار "يداً بيد نرتقي"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للتطوع، بمشاركة عددٍ من المتطوعين وطلاب ثانوية السلطان محمود الغزنوي.وتضمنت الفعاليات زراعة الأشجار ونظافة المنتزه البري، كما قامت البلدية بتوزيع الشتلات ومنشورات توعوية تحث على التطوع في هذه المجالات وغيرها من المجالات البلدية والمحافظة على ‏النظافة العامة وصحة البيئة والصحة العامة.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام محمد عبدالله العنمي أن مبادرة التطوع البلدي تهدف إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في العمل البلدي من خلال مساندتهم لأعمال بعض اللجان، والاستفادة من ذوي التخصص والخبرة وطاقات الشباب.وفي ختام المبادرة جرى تكريم المتطوعين المشاركين في الحملة بشهادات وهدايا وبطاقات "أصدقاء العمل البلدي".// انتهى //13:39ت م0054