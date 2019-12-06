بيروت 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واساجتمع اليوم وفد من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني لبحث المعاناة التي يتعرض لها النازحون الفلسطينيون من سوريا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.وبحث الوفد الفلسطيني مع مدير الأونروا خلال الاجتماع الذي عقد في مخيم برج البراجنة قرب العاصمة اللبنانية انعكاسات الأوضاع اللبنانية على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، وعلى النازحين من سوريا بشكل خاص.وسلّط وفد لجنة المهجرين الفلسطينيين الضوء على ما يعانيه النازح الفلسطيني من سوريا في لبنان من أزمات ومصاعب في كافة المجالات المعيشية، والتعليمية والصحية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.// انتهى //13:53ت م0055