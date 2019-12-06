محايل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنفّذت بلدية محافظة بارق أمس جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ،وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 7 محلات تجارية، فيما سجلت عدد من المخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //14:49ت م0061