مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي أمين أمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في مكتبه بالأمانة, أعضاء إدارات نادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.ورحب معاليه بالأعضاء, مشيداً بما يقومون به من أعمال تطوعية جليلة تسهم في خدمة الإنسان والمكان محققين رؤية المملكة 2030 في مجال التطوع وزيادة العضوية إلى مليون متطوع.كما وجه معاليه بعمل شراكة بين النادي والوحدة التطوعية بالأمانة لخدمة مكة المكرمة وزوارها وفقاً لما تقدمه الأمانة والنادي من أعمال تطوعية شبابية مختلفة في شتى المجالات لخدمة الدين والوطن.ومنح معالي المهندس محمد القويحص النادي العضوية الشرفية تقديراً لما يقدمه من دعم تطوعي للشباب والفرق التطوعية على مستوى المنطقة ولخدمته الوطنية المتواصلة بالأمانة حرصاً منه على المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //14:50ت م0062