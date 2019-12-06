تبوك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير البرنامج التدريبي "التخطيط وقيادة الأداء" في مرحلته الثانية, ضمن الإطار الاستراتيجي لخطط الإدارة العامة, مستهدفاً 25 منسقة تخطيط من مختلف الإدارات التعليمية بإدارة تعليم تبوك ، على مدى أربعة أيام.وأفادت مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتورة أمل العنزي أن البرنامج يأتي سعياً لتحديد خطط الإدارات وتحقيقاً للتكامل بين الإدارات التعليمية ، بهدف رفع وعي المستهدفين بأهمية التخطيط الاستراتيجي باعتبارها من أهم الأدوات التي تساعد على تحقيق الرؤى والأهداف ، وتزويدهم بخطط الوزارة وخطة التنمية التي ستبنى عليها خطط إداراتهم ، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن عدة محاور من أهمها تحديد مفهوم التخطيط وأنواعه ومنهجية التخطيط والتحليل الاستراتيجي وكيفية صياغة الاستراتيجية والخطط التشغيلية.وأكدت العنزي أهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه وتكامل الأنشطة الإدارية والتنفيذية ، بما يسهل عملية مراقبة وتقيم الأداء الوظيفي للإدارات باعتباره أحد أدوات التكنولوجيا الإدارية الحديثة التي يتطلب التعامل معها إتقان مهارة التفكير العلمي والتحليل الموضوعي المنظم ،من أجل الوصول إلى قرارات رشيدة وإصدار أحكام ذات رؤية مستقبلية ثاقبة.// انتهى //15:12ت م0064