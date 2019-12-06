لندن 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بنتائج قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ذكراه السبعين التي اختتمت مؤخرًا في المملكة المتحدة وذلك على ضوء الاجتماع واللقاءات الجانبية على هامش القمة.وأشارت الصحف البريطانية إلى أن عملية طرح شركة " أرامكو " في البورصة المحلية حقق أعلى مكاسب في التاريخ في عملية الطرح الأولي الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية، مما يوضح حجم الاقتصاد والتمويل متوسط المدى لخطة التحول الاقتصادي بالمملكة.وأبرزت الصحف مقتل11 شخصا من المتظاهرين العراقيين الذين طعنوا بالسلاح الأبيض في العاصمة بغداد بعد أن اجتاح عشرات من أنصار الحشد الشعبي المدعوم من إيران ساحة التحرير بعصي ورايات تحمل شعار الحشد الشعبي وأعلام العراق.ولفتت إلى اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني بقتله أكثر من 1000 شخص من المتظاهرين السلميين في احتجاجات الشعب الإيراني على سياسة النظام الاقتصادية.ونقلت صحف الجمعة اتهام بريطانيا وفرنسا وألمانيا النظام الإيراني بالعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.ولفتت إلى تصريح الخارجية البريطانية حول قيام النظام السوري بهجمات ضد المدنيين في عدد من المناطق السورية ووصفتها بالمشينة وغير المبررة، وأن النظام يسعى إلى إفشال المحادثات اللجنة الدستورية وإلتزامه بعملية سياسة حقيقية.وفي الشأن الداخلي، أفادت الصحف البريطانية بتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخفض الضرائب على الأسر البريطانية بواقع 200 جنيه إسترليني سنويا في حالة فاز حزب المحافظين الذي يرأسه بالانتخابات العامة المبكرة المقررة الأسبوع المقبل، وأن احتمال عدم الوصول إلى اتفاق للتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 2020 لن يحدث، ومؤكداً خروح بلاده من التكتل الأوروبي بنهاية شهر يناير 2020.// انتهى //15:44ت م0077