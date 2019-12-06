الحديدة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019م، 2,243 مستفيداً، وعيادة الباطنية 756 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 149 مراجعًا، وعيادة التحصين48 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 885 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء و الولادة 418 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضاً.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,142 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,525 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 17 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضاً.// انتهى //15:50ت م0080