حفر الباطن 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي، أمس، معرض "التطوع عطاء 2" الذي ينظمه المركز, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية، تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع.ويتضمن المعرض الذي يستمر يومين، أركاناً تعريفية يتخللها برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى إبراز أهمية التطوع والأعمال التطوعية وأثرها في تنمية المجتمعات.واطلع العفاسي على أركان المعرض ومحتوياته، مؤكداً أن معرض "التطوع عطاء 2" يأتي استمرارا لما يقدمه المركز من برامج اجتماعية هادفة وفق سياسات وخطط الوزارة التنموية، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 التي تسعى لتشجيع مشاركة المواطنين في الأنشطة التطوعية والتأكد من جاهزية البنية النظامية وبناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي لإيجاد فرص تطوع أكثر وأفضل ولتحفيز المشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.وفي الختام جرى تكريم المشاركين والمساهمين في تنظيم المعرض وتسليمهم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //16:04ت م0081