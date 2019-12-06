حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الخيري, وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة سلطان بن عبدالعزيز البراهيم أن الجناح الذي يشارك فيه عدداً من متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر وفرقة إسعافية, يضم المستلزمات الإسعافية ودمى التدريب, إضافة إلى شرح عن أهميتها وكيفية استخدامها والتطبيق العملي عليها, كما جرى توزيع الهدايا والحقائب الإسعافية والنشرات التوعوية.// انتهى //16:05ت م0082