القطيف 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنظمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، أمس، بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ورشة عمل عن مرض السكري، بحضور رئيس الوحدة محمد بن عبد الواحد آل حريز، وذلك في مدرسة القطيف الثانوية.واستهدفت الورشة المرشدين الصحيين من جميع المراحل التعليمية لمدارس قطاع القطيف، حيث استهلت بكلمة لاختصاصي التغذية العلاجية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام محمد سعيد شياب، استعرض فيها أهداف الورشة، التي تسعى لتوفير البيئة الآمنة والصحية للطالب المصاب بالسكري، ورفع الوعي وتثقيف المعلمين بالتعامل الأمثل والعناية بمريض السكري، وزيادة حس المسؤولية تجاه المريض بالسكري.وأكد محمد شياب ضرورة تقديم التغذية السليمة لمريض السكري لما لها من أهمية كبرى في العلاج، والحد من تفاقم المرض ومضاعفاته، مشيرًا إلى أنها تعتمد على اتباع نظام صحي غني بالألياف والخضراوات، مع التقليل من السكريات والنشويات والدهون.كما تناول اختصاصي طب الأسرة الدكتور هادي بن عبد الله آل قرين، تعريف السكر، وأنواعه وعلاجه، وحقوق وخصوصية مريض السكر بالمدرسة، وأهمية الرياضة المدرسية لمرضى السكري، وكيفية التعامل مع مريض السكر بالمدرسة.بعدها نفذت ورشة عمل تطبيقية لتدريب المرشدين الصحيين على طريقة حقن الأنسولين وكمية الجرعة وأماكن الحقن، تخللها فحص عملي لكيفية قياس مستوى السكر بالدم، وشددت على أهمية ممارسة الرياضة كونها تقي من الإصابة به من خلال الممارسات اليومية السليمة، ومن بينها المشي لمدة نصف ساعة يوميًا.وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية محمد آل حريز، أن البرنامج نفذ لتفعيل اليوم العالمي للسكري ومن منطلق الشراكة المجتمعية بين التعليم والصحة، لتدريب وتأهيل المرشدين الصحيين للتثقيف بالأمراض المزمنة ومن بينها السكر، سعيًا إلى تعزيز إجراءات صحة وسلامة الطلاب في المدارس.وفي الختام جرى تكريم المشاركين ومنفذي الورشة، وتوزيع شهادات الشكر تقديرًا لجهودهم في إنجاح الورشة، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //16:05ت م0083