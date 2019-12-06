مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسشاركت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" في اليوم العالمي للطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام ميلادي، وتنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" بهدف ترسيخ قيم وثقافة التطوع والشراكة المجتمعية التكاملية البناءة.وأكد رئيس لجنة تراحم مكة يحيى الكناني أن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيمية حضارية تحث على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الايجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.وأشار إلى أن اللجنة بمشاركتها في اليوم العالمي للتطوع تؤكد دورها المجتمعي والإنساني في خدمة نزلاء السجون وأسرهم وحرصها على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الاجتماعي الإنساني الخيري التطوعي المستدام بخبراتها التنظيمية والإدارية والمهنية التي تكفل للمتطوعين الاستفادة من طاقاتهم وتنميتها وإكسابهم مهارات الاتصال والقيادة وتسخيرها لخدمة مجتمعهم ووطنهم.// انتهى //16:26ت م0085