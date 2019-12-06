القدس المحتلة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.ونقلت مصادر فلسطينية عن أحد العاملين في التلفزيون تأكيده بأن عناصر من مخابرات قوات الاحتلال الإسرائيلية، داهمت مكان تصوير برنامج " صباح الخير يا قدس" ، في جبل الزيتون - الطور المُطل على القدس القديمة، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف الأسير المحرر محمد العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.وأضافت: إن قوات الاحتلال اعتقل مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي، والمصور علي ياسين، ومواطن آخر" أثناء تواجدهم بالقرب من باب العامود، خلال عملهما الصحفي، واقتادتهم جميعا إلى مركز توقيف "المسكوبية".//انتهى //16:31ت م0087