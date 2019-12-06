الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتمت هيئة حقوق الإنسان زيارتها لمنطقة جازان التي قام بها معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال وعدد من أعضاء المجلس والمختصين بالهيئة بناء على توجيه من معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.وجرى خلال الزيارة تفقد عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، شملت دار الملاحظة الاجتماعية، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومركز الإيواء، وتوقيف الإبعاد ومؤسسة رعاية الفتيات وإدارة مكافحة المخدرات وسجن منطقة جازان.وأوضحت الهيئة أنها رصدت خلال زيارتها لسجن منطقة جازان ومركز إيقاف مكافحة المخدرات عدداً من الملاحظات, وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:34ت م0088