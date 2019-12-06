المدينة المنورة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأبدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة فخره واعتزازه بجهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في جميع الأعمال والبرامج التطوعية بالمدينة المنورة، منوهاً في رسالة مُسجّلة بُثت خلال حفل انطلاق فعاليات مؤتمر العمل التطوعي التي دشنها نيابة عن سمّوه ، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المُكلّف عبدالمحسن بن نايف بن حميد بالإنجازات التي نجحت في تحقيقها الجمعية الخيرية "فزعة" على مستوى الأعمال التطوعية بالمنطقة ، معرباً عن ثقته بأداء فريق العمل التطوعي في مختلف البرامج والأنشطة.واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية التطوعية "فزعة" الدكتور سعيد القحطاني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي ينطلق بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع عدداً من النماذج المشرّفة للمتطوعين والمتطوعات من أبناء المدينة المنورة.وقال القحطاني : إن في هذا اليوم يتم إبراز جهودهم العاملين في مجال الأعمال التطوعية وحظينا بتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ودعم إمارة المنطقة من خلال رعاية وكيل الإمارة المكلف لبرامج مؤتمر العمل التطوعي الذي تنظمه الجمعية بهدف تحويل الأعمال التطوعية إلى برامج مؤسسية وهذا ما تعمل على تنفيذه الجمعية خلال الفترة المقبلة لاستيعاب كافة جهات العمل التطوعي وتقدير القيمة الاقتصادية لهذه البرامج والأنشطة.عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يستعرض مجمل إنجازات الجمعية الخيرية التطوعية فزعة.وفي ختام الحفل كرّم وكيل الإمارة المكلف الرعاة والداعمين والمتميزين من المتطوعين والمتطوعات منسوبي الجمعية.// انتهى //16:34ت م0089