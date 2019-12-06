طرابلس 09 ربيع الأخر1441 هـ الموافق06 ديسمبر2019 م واسالتقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالأوضاع الليبية، حيث أبدى كونتي دعم بلاده الواضح لمساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع القائم وتجنيب العاصمة مزيدًا من الأضرار وحماية المدنيين.// انتهى //16:54ت م0091