عرعر 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسكرّمت جمعية "معافى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالحدود الشمالية أمس, المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019, وذلك بعرعر.وأوضح رئيس لجنة البرامج أمين الجمعية مناور بن دخيل العساف أن الجمعية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تكريم المتطوعين المتميزين من خلال مشاركاتهم بالفرص التطوعية في مشاريع وبرامج الجمعية التي تجاوزت بإجمالي أكثر من 1400 ساعة تطوعية.من جهته بين المدير التنفيذي لجمعية "معافى" عمر الهملان أن الجمعية ومن خلال قسم الخدمات التطوعية تسعى لتنظيم وتفعيل الفرص التطوعية، لإشراك المتطوعين من أبناء المنطقة والمجتمع في تنفيذ أنشطة الجمعية بشكل مؤسسي ومنظم.وأشار إلى سعي جمعية "معافى" لتطوير بوابة إلكترونية لنشر الفرص التطوعية المختلفة, حيث ستعمل على تفعيل التطوع الاحترافي والتخصصي في مجالات عدة من أبرزها الجوانب الطبية الاستشارات في مجال مكافحة التدخين وخطر المخدرات بالإضافة لعدد من الجوانب الأخرى.// انتهى //16:59ت م0094